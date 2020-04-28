Помер легендарний капітан і тренер Сент-Етьєна, який вибивав Динамо з Кубка чемпіонів

Сент-Етьєн повідомив сумну новину про втрату одного з найвизначніших гравців та тренерів у історії клубу.

Легендарний Робер Ербен помер у понеділок (27 квітня) ввечері у віці 81 року, інформує офіційний сайт "зелених". Культовий екс-футболіст був госпіталізований тиждень тому, однак лікарі не змогли врятувати його. У Ербена виявили проблеми з легенями та серцем, які не пов'язані з коронавірусом.

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Француз приєднався до Сент-Етьєна у 1957-му і за 15 років став справжньою легендою клубу, дослужившись до звання капітана і здобувши 12 титулів. Після цього розпочалась тренерська кар'єра, яка також принесла "зеленим" чимало трофеїв. З 1972 по 1983 роки Сент-Етьєн чотири рази ставав чемпіоном Франції, тричі брав Кубок, а в сезоні 1975/76 дістався фіналу Кубка чемпіонів, де поступився Баварії. У тому розіграші команда Ербена зупинила Динамо на стадії 1/4 фіналу (3:0 у Франції і 0:2 в Києві).

Додамо, що у складі збірної Франції Ербен зіграв на домашньому Євро-1960, а також чемпіонаті світу 1966 року в Англії. Його останнім місцем тренерської роботи був Ред Стар, який він покинув у 1995-му.

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