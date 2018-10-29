Рамос: Гравці Реала підтримують тренера, але що буде завтра – побачимо

Захисник Реала Серхіо Рамос прокоментував поразку від Барселони (1:5), та поділився думками щодо майбутнього Хулена Лопетегі.

"Це був ключовий матч, щоб зробити крок вперед, але не вийшло. Ми добре зреагували в другому таймі, були близькі до того, щоб зрівняти рахунок, але пропустили третій гол, засумнівалися в собі і суперник цим скористався. Треба привітати Барсу, а нам постаратися вийти з невдалого періоду всім разом.

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Я завжди говорив, що рішення щодо головного тренера – не наша справа. Ми до кінця підтримуємо призначеного наставника. А що буде в найближчі години і завтра – подивимося", – цитує Рамоса видання L'Equipe.

Нагадаємо, після поразки Реал залишається лише на 9-му місці, маючи в активі жалюгідні 14 очок (менше ніж половина від можливих).

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