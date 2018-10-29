toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО - ЛЬВІВ ВІШАЙ ШРІВАДДАНАПРАБХА

Рамос: Гравці Реала підтримують тренера, але що буде завтра – побачимо

28 жовтня 22:44 493 Читать на русском
Рамос: Гравці Реала підтримують тренера, але що буде завтра – побачимо
Хулен Лопетегі та Серхіо Рамос / Фото ФК Реал

Захисник Реала Серхіо Рамос прокоментував поразку від Барселони (1:5), та поділився думками щодо майбутнього Хулена Лопетегі.

"Це був ключовий матч, щоб зробити крок вперед, але не вийшло. Ми добре зреагували в другому таймі, були близькі до того, щоб зрівняти рахунок, але пропустили третій гол, засумнівалися в собі і суперник цим скористався. Треба привітати Барсу, а нам постаратися вийти з невдалого періоду всім разом.

Барселона – Реал – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Я завжди говорив, що рішення щодо головного тренера – не наша справа. Ми до кінця підтримуємо призначеного наставника. А що буде в найближчі години і завтра – подивимося", – цитує Рамоса видання L'Equipe.

Нагадаємо, після поразки Реал залишається лише на 9-му місці, маючи в активі жалюгідні 14 очок (менше ніж половина від можливих).

Реал звільнить Лопетегі у найближчі години, команду очолить Конте, – ЗМІ

Іспанія10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Барселона - Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
57
хв
Бертон Альбіон
21:45
Ноттінгем Форест
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук