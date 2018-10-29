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Рамос: Игроки Реала поддерживают тренера, но что будет завтра – увидим

28 октября 22:44 54 Читати українською
Рамос: Игроки Реала поддерживают тренера, но что будет завтра – увидим
Хулен Лопетеги и Серхио Рамос / Фото ФК Реал

Защитник Реала Серхио Рамос прокомментировал поражение от Барселоны (1:5), и поделился мыслями о будущем Хулена Лопетеги.

"Это был ключевой матч, чтобы сделать шаг вперед, но не получилось. Мы хорошо отреагировали во втором тайме, были близки к тому, чтобы сравнять счет, но пропустили третий гол, усомнились в себе и соперник этим воспользовался. Надо поздравить Барсу, а нам постараться выйти из неудачного периода всем вместе.

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Я всегда говорил, что решение относительно главного тренера – не наше дело. Мы до конца поддерживаем назначенного наставника. А что будет в ближайшие часы и завтра – посмотрим", – цитирует Рамоса издание L'Equipe.

Напомним, после поражения Реал остается на 9-м месте, имея в активе жалкие 14 очков (менее половины от возможных).

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Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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