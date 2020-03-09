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"Це найгірший матч сезону", – Зідан назвав причини несподіваної поразки Реала від Бетіса

09:29 335 Читать на русском
"Це найгірший матч сезону", – Зідан назвав причини несподіваної поразки Реала від Бетіса
Зінедін Зідан / Фото Marca

Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився враженнями від поєдинку 27-го туру чемпіонату Іспанії проти Бетіса (1:2).

40’ Сідней
82’ Крістіан Тельйо
 
Карім Бензема 45+3’
40’ Сідней
45+3’ Карім Бензема
82’ Крістіан Тельйо

"Це був поганий матч. Ми не досягли успіху ні в першому таймі, ні в другому. Припустилися багатьох помилок. Коли ви граєте не на своєму рівні, все стає складніше.

Несподівана поразка команди Зідана у відеоогляді матчу Бетіс – Реал – 2:1

Нам сьогодні всього не вистачало, це наш найгірший матч у сезоні. Бракувало енергії, володіння м'ячем, агресивності. За це несу відповідальність я. Ми не повинні сходити з розуму через це", – цитує Зідана AS.

Фіаско з Бетісом відкинуло Реал на другу сходинку Ла Ліги, повернувши лідерство Барселоні, яка тепер випереджає мадридців на два очки.

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Теги
Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Бетіс - Реал Мадрид Світ Реал Мадрид Реал Мадрид Бетіс Бетіс
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