"Це найгірший матч сезону", – Зідан назвав причини несподіваної поразки Реала від Бетіса

Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився враженнями від поєдинку 27-го туру чемпіонату Іспанії проти Бетіса (1:2).

"Це був поганий матч. Ми не досягли успіху ні в першому таймі, ні в другому. Припустилися багатьох помилок. Коли ви граєте не на своєму рівні, все стає складніше.

Несподівана поразка команди Зідана у відеоогляді матчу Бетіс – Реал – 2:1

Нам сьогодні всього не вистачало, це наш найгірший матч у сезоні. Бракувало енергії, володіння м'ячем, агресивності. За це несу відповідальність я. Ми не повинні сходити з розуму через це", – цитує Зідана AS.

Фіаско з Бетісом відкинуло Реал на другу сходинку Ла Ліги, повернувши лідерство Барселоні, яка тепер випереджає мадридців на два очки.

Реал програв Бетісу й втратив лідерство у Прімері: тотальне фіаско Мадрида, бенефіс Фекіра та ветеранський акорд Хоакіна