"У мене все добре. За час, що минув, я вже встиг трохи адаптуватися, хоча через часті від'їзди до збірної не був із командою так довго, як хотілося б. Зараз ми тренуємося щодня, завдяки чому я звикаю до хлопців та намагаюся краще розуміти їх на полі. Крок за кроком адаптація продовжується.

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Зима? Так, я з теплої країни, але погравши кілька років у Європі, вже знайомий із зимою. Хоча вже відчуваю, що в Україні холодніше, ніж у країнах, де я раніше грав. Але потрохи адаптуюсь і до погоди, тож все нормально", – цитує Раміреса офіційний сайт киян.

Нагадаємо, Динамо влітку придбало 23-річного легіонера у словацького ДАКа за близько 2 млн євро. У нинішньому сезоні УПЛ Ерік провів 4 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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