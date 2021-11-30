"У меня все хорошо. За прошедшее время я уже успел немного адаптироваться, хотя из-за частых отъездов в сборную не был с командой так долго, как хотелось бы. Сейчас мы тренируемся каждый день, благодаря чему я привыкаю к ​​ребятам и стараюсь лучше понимать их на поле. Шаг за шагом адаптация продолжается.

"От нападающих нужны голы – их пока нет": Гусев оценил игру новичков Динамо

Зима? Да, я из теплой страны, но поиграв несколько лет в Европе, уже знаком с зимой. Хотя уже чувствую, что в Украине холоднее, чем в странах, где я раньше играл. Но понемногу адаптируюсь и к погоде, так что все нормально", – цитирует Рамиреса официальный сайт киевлян.

Напомним, Динамо летом приобрело 23-летнего легионера у словацкого ДАКа за около 2 млн евро. В нынешнем сезоне УПЛ Эрик провел 4 матча, в которых отметился голом и ассистом.

Минай – Динамо: Киев чуть не отдал выигрышный матч – валидольная игра с непонятным провалом, украинцы приносят очки