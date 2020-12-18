"Коли я ще працював у Латвії, то дуже хотів в чемпіонат Росії, тому що він мені подобався. Це була моя мрія, але пропозицій не надходило. А коли я був у Чорноморці, Габалі та Астані, у мене вже було багато пропозицій з Росії. П'ять-шість точно. Зараз я можу сказати, що мій перехід в російський чемпіонат просто неможливий. Все.

Вернидуб: Ракицький – не сепаратист

Чи має український уболівальник моральне право засуджувати українських футболістів, які не відмовилися грати в російських клубах? Жодна людина не повинна когось засуджувати. Людина повинна думати в першу чергу про себе, про те, чи вчиняла вона правильно. Якщо, на її погляд, хтось інший помиляється, то не обов'язково говорити про це на телебаченні. Мені дуже не подобається слово "засуджувати". Я б навіть не хотів говорити про футболістів, які грають в Росії.

Якби я був головним тренером збірної України, чи грав би у моїй команді Ракицький? У такій ситуації я б його не викликав. Але я не засуджую і не хочу коментувати те, що відбувається з Ракицьким – це його справа. Але у збірній у мене він теж би не грав. Я нікого не засуджую, але сказав, як би я вчинив", – сказав Григорчук у програмі "Вацко LIVE".

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