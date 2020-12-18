"Ракицький – не сепаратист. Кожна людина має свій погляд і бачення. Він вибрав таке, у мене інше.

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Але хто такий сепаратист? Це людина, яка сидить зараз в Луганську і Донецьку, приносить своїми діями шкоду Україні. Або в окопах сидить, або розповідає, що сильно любить Росію. Хоча бігає за пенсією в Україну.

Гроші є гроші, і у кожної людини своє ставлення до них. Ракицький зробив такий вибір, це його право, і я не можу його засуджувати", – заявив Вернидуб у інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, Ярослав перебрався у Зеніт із Шахтаря влітку 2019-го за 10 млн євро. Після цього трансферу Ракицький більше не отримував виклик у збірну України, хоч у поточному сезоні є гравцем основи пітерського клубу – 22 матчі у всіх турнірах, гол та асист.

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