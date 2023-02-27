– Поява Коноплянки у збірній підвищує шанси Ракицького?

– Ракицький – точно ні, бо це футболіст, який має лише одну чесноту. Він справді може віддати довгу передачу найкраще за всіх, хто є у збірній України.

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Коли говорять про Ракицького, наводжу приклад: візьміть Юрія Вернидуба чи Сергія Ковальця, але чомусь вони не грають за збірну через вік (сміється, – прим. автора). Нічого більшого у Ракицькому зараз немає. Можливо, хтось заперечуватиме, але я вважаю саме так, – резюмував Моралес у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Ракицький награв за збірну України 54 матчі та забив 4 м'ячі, але очікувано перестав отримувати виклики з 2019 року, коли перейшов у пітерський Зеніт. Нещодавно 33-річний захисник повернувся до Шахтаря на правах вільного агента.

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