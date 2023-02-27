– Появление Коноплянки в сборной повышает шансы Ракицкого?

– Ракицкий – точно нет, потому что это футболист, который имеет только одну добродетель. Он действительно может отдать длинную передачу лучше всех, кто есть в сборной Украины.

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Когда говорят о Ракицком, привожу пример: возьмите Юрия Вернидуба или Сергея Ковальца, но почему-то они не играют за сборную из-за возраста (смеется, – прим. автора). Ничего большего в Ракицком сейчас нет. Возможно, кто-нибудь будет возражать, но я считаю именно так, – резюмировал Моралес в комментарии FanDay.

Ракицкий наиграл за сборную Украины 54 матча и забил 4 мяча, но ожидаемо перестал получать вызовы с 2019 года, когда перешел в питерский Зенит. Недавно 33-летний защитник вернулся в Шахтер на правах свободного агента.

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