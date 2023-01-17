Ярослав Ракицький виступатиме в новій-старій команді під звичним для себе номером.

У коментарі офіційному сайту Шахтаря 33-річний захисник заявив, що обрав 44-й номер. Саме під ним Ракицький і раніше грав за "помаранчево-чорних", доки не вирішив перейти у російський Зеніт в січні 2019-го.

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До слова, після того 44-й номер у Шахтарі тривалий час був вакантним. Лише в сезоні 2021/22 ці цифри зайняв Корнієнко. Поточний сезон Віктор проводить із 99-ю на спині.

Окрім того, Ярослав Ракицький заговорив українською мовою. "Я дуже радий повернутися до Шахтаря", – коротко заявив екс-гравець збірної прес-службі "гірників".

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