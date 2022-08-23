Адана Демірспор програв Фенерахче у поєдинку 3-го туру чемпіонату Туреччини, а Ярослав Ракицький не дограв матч до кінця. Читайте звіт про зустріч та дивіться її огляд на Футбол 24.

Чемпіонат Туреччини 2022/23, 3-й тур

Фенербахче – Адана Демірспор – 4:2

Голи: Валенсія, 20, (пен.), 41, Зайц, 47, Аліоскі, 83 – Беланда, 56, (пен.), Дзюба, 66

Вилучення: Ракицький, 82 (Адана Демірспор)

Фенербахче в першому таймі підтвердив свій статус фаворита, забивши два голи. Дубль в активі Валенсії, який спочатку реалізував пенальті, а потім втік на рандеву з воротарем, обіграв його, посадив Ракицького на п'яту точку та відправив м'яч у ворота.

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По перерві Зайц зробив рахунок розгромним, вдало замкнувши простріл, але Адана Демірспор відповів подвійним ударом. Спочатку Беланда реалізував пенальті, а через 10 хвилин Дзюба заніс м'яч у ворота. Втім, сподівання на камбек обірвались на 82 хвилині, коли Ракицький отримав пряму червону за стрибок в ноги. Аліоскі після розіграшу штрафного класним ударом поставив крапку в зустрічі.

Таким чином, Фенербахче очолив турнірну таблицю, набравши 7 очок, а Адана Демірспор з 6 пунктами наразі шостий.

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