Ракицький не зміг повністю відмитися від окупантів – захисник знову гратиме зі скандальним екс-капітаном збірної Росії
06:30 - Читать на русском
Ярослав Ракицький в Адані Демірспор знову матиме партнера із сумнівною репутацією.
Турецький клуб офіційно оголосив про підписання російського нападника Артема Дзюби. Контракт розрахований за схемою 1+1.
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Раніше Адана Демірспор запросив Ракицького на таких самих умовах. Українець добре знає Дзюбу за спільними виступами у пітерському Зеніті. Нападник відзначався не лише голами, а й скандальною поведінкою за межами поля.
Новий сезон для Адани Демірспор розпочнеться 22 серпня матчем проти Фенербахче.
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