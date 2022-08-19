Турецький клуб офіційно оголосив про підписання російського нападника Артема Дзюби. Контракт розрахований за схемою 1+1.

Дешевий піар – скандальний Дзюба відмовився від збірної Росії через війну в Україні

Раніше Адана Демірспор запросив Ракицького на таких самих умовах. Українець добре знає Дзюбу за спільними виступами у пітерському Зеніті. Нападник відзначався не лише голами, а й скандальною поведінкою за межами поля.

Новий сезон для Адани Демірспор розпочнеться 22 серпня матчем проти Фенербахче.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках