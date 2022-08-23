Адана Демирспор проиграл Фенерахче в поединке 3-го тура чемпионата Турции, а Ярослав Ракицкий не доиграл матч до конца. Читайте отчет о встрече и смотрите ее обзор Футбол 24.

Чемпионат Турции 2022/23, 3-й тур

Фенербахче – Адана Демирспор – 4:2

Голы: Валенсия, 20, (пен.), 41, Зайц, 47, Алиоски, 83 – Беланда, 56, (пен.), Дзюба, 66

Удаление: Ракицкий, 82 (Адана Демирспор)

Фенербахче в первом тайме подтвердил свой статус фаворита, забив два гола. Дубль в активе Валенсии, который сначала реализовал пенальти, а затем убежал на рандеву с вратарем, обыграл его, посадил Ракицкого на пятую точку и отправил мяч в ворота.

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После перерыва Зайц сделал счет разгромным, удачно замкнув прострел, но Адана Демирспор ответил двойным ударом. Сначала Беланда реализовал пенальти, а спустя 10 минут Дзюба занес мяч в ворота. Впрочем, надежды на камбек оборвались на 82-й минуте, когда Ракицкий получил прямую красную за прыжок в ноги. Алиоски после розыгрыша штрафного классным ударом поставил точку во встрече.

Таким образом, Фенербахче возглавил турнирную таблицу, набрав 7 очков, а Адана Демирспор с 6 пунктами шестой.

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