"Ракицький – пішов на**й", – ультрас Шахтаря гнівно відреагували на заяву захисника щодо відходу зі збірної України

Ліга Європи — 14:30 488
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Копенгаген – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи
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Скандальний роман і кривава розв'язка: у Будапешті стратили зіркового футболіста – через 67 років туди приїхав РебровОвертайм — 12:00 3743
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Ракицький оголосив про завершення кар'єри в збірній України: "Великий футбол став великою політикою"Збірна України — 10:17 22127
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Копенгаген – Динамо: Михайличенко взяв 21 гравця на матч Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:25 6849
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Динамо Загреб – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:00 13168