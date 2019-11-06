"Ракицький – пішов на**й", – ультрас Шахтаря гнівно відреагували на заяву захисника щодо відходу зі збірної України

Ультрас Шахтаря відповіли Ярославу Ракицькому на його скандальний відхід зі збірної України.

"Ракицький – пішов на**й", – коротко, але змістовно відреагували фанати Шахтаря на своїй сторінці у Twitter.

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Нагадаємо, Ракицький вранці 6 листопада оголосив про завершення кар'єри у складі збірної України. Ярослав виступав за Шахтар з 2009 по 2019 роки, поки не перейшов до російського Зеніта. З того часу захисника не викликають до складу збірної України, за яку він зіграв 54 матчі та відзначився 4 забитими голами.

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