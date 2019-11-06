"Кляті біндери довели людину": вибухова реакція соцмереж на скандальне рішення Ракицького щодо збірної України

Захисник Зеніта Ярослав Ракицький оголосив про завершення кар'єри в збірній України. 30-річний футболіст аргументував своє рішення політичними мотивами.
Скандальний центрбек перебував у системі донецького Шахтаря з 13-ти років. Дебютний виклик до головної команди "гірників" отримав при Мірчі Луческу, який взяв молодого захисника на товариський матч з Бешикташем (вересень 2008-го). У компенсований час Ракицький замінив Артема Федецького. Влітку наступного року Ярослав вирушив з основою донеччан на збори до Австрії та Швейцарії, а перший офіційний поєдинок провів 15 серпня. Шахтар зустрічався з Дністром в рамках 1/16 Кубка України, Ярослав провів на полі усі дев'яносто хвилин. Лік голам за донецький клуб відкрив у наступному раунді змагань проти Єдності (3:1).
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Цікаво, що Ракицький спершу дебютував у єврокубках, а вже потім – в українській Прем'єр-лізі. 25 серпня 2009-го замінив Ілсінью у плей-офф Ліги Європи проти Сівасспора, а через шість днів вийшов на матч з луганською Зорею. Після сенсаційного трансферу Дмитра Чигринського у Барселону Ракицький почав регулярно з'являтись в основному складі Шахтарі.
В січні 2019 року прийняв пропозицію російського Зеніта, підписавши контракт на 3 роки. Багато хто пояснював рішення Ярослава змінити клуб складними стосунками з колишнім тренером "гірників" Пауло Фонсекою, а також серйозною критикою з боку фанатів, які звинувачували футболіста у відсутності патріотизму. Ракицький майже не виконував гімн України на поєдинках національної команди.
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У футболці збірної Ярослав дебютував 10 жовтня 2009-го у матчі кваліфікації до ЧС-2010 проти Англії (1:0). Всього провів за "синьо-жовтих" 54 матчі, відзначившись п'ятьма голами. Грав на чемпіонатах Європи 2012 та 2016 років. Перейшовши у пітерський Зеніт, перестав викликатись до табору збірної України. "Для мене це питання вичерпане. Не запитуйте мене більше про нього. Я говоритиму про тих гравців, яких викликав", – прокоментував Шевченко ситуацію з Ракицьким навесні цього року. Останній матч у складі збірної України Ярослав провів 16 жовтня 2018-го – у Харкові проти Чехії (1:0).
Користувачі соцмереж переважно жорстко реагували на прощання Ракицького, а ось екс-хавбек збірної України Євген Левченко та один з нинішніх лідерів "синьо-жовтих" Олександр Зінченко знайшли для захисника Зеніта хороші слова.
Левченко "не має жодних претензій до футболіста Ракицького", але не погоджується, що футбол повинен бути поза політикою.
Натомість Зінченко тепло прокоментував повідомлення Ярослава у Інстаграм: "Легенда".
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