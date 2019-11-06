"Кляті біндери довели людину": вибухова реакція соцмереж на скандальне рішення Ракицького щодо збірної України

Ракицький завершив кар'єру в збірній України, тепер у нього є Зеніт

Захисник Зеніта Ярослав Ракицький оголосив про завершення кар'єри в збірній України. 30-річний футболіст аргументував своє рішення політичними мотивами.

Скандальний центрбек перебував у системі донецького Шахтаря з 13-ти років. Дебютний виклик до головної команди "гірників" отримав при Мірчі Луческу, який взяв молодого захисника на товариський матч з Бешикташем (вересень 2008-го). У компенсований час Ракицький замінив Артема Федецького. Влітку наступного року Ярослав вирушив з основою донеччан на збори до Австрії та Швейцарії, а перший офіційний поєдинок провів 15 серпня. Шахтар зустрічався з Дністром в рамках 1/16 Кубка України, Ярослав провів на полі усі дев'яносто хвилин. Лік голам за донецький клуб відкрив у наступному раунді змагань проти Єдності (3:1).

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Цікаво, що Ракицький спершу дебютував у єврокубках, а вже потім – в українській Прем'єр-лізі. 25 серпня 2009-го замінив Ілсінью у плей-офф Ліги Європи проти Сівасспора, а через шість днів вийшов на матч з луганською Зорею. Після сенсаційного трансферу Дмитра Чигринського у Барселону Ракицький почав регулярно з'являтись в основному складі Шахтарі.

В січні 2019 року прийняв пропозицію російського Зеніта, підписавши контракт на 3 роки. Багато хто пояснював рішення Ярослава змінити клуб складними стосунками з колишнім тренером "гірників" Пауло Фонсекою, а також серйозною критикою з боку фанатів, які звинувачували футболіста у відсутності патріотизму. Ракицький майже не виконував гімн України на поєдинках національної команди.

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У футболці збірної Ярослав дебютував 10 жовтня 2009-го у матчі кваліфікації до ЧС-2010 проти Англії (1:0). Всього провів за "синьо-жовтих" 54 матчі, відзначившись п'ятьма голами. Грав на чемпіонатах Європи 2012 та 2016 років. Перейшовши у пітерський Зеніт, перестав викликатись до табору збірної України. "Для мене це питання вичерпане. Не запитуйте мене більше про нього. Я говоритиму про тих гравців, яких викликав", – прокоментував Шевченко ситуацію з Ракицьким навесні цього року. Останній матч у складі збірної України Ярослав провів 16 жовтня 2018-го – у Харкові проти Чехії (1:0).

Користувачі соцмереж переважно жорстко реагували на прощання Ракицького, а ось екс-хавбек збірної України Євген Левченко та один з нинішніх лідерів "синьо-жовтих" Олександр Зінченко знайшли для захисника Зеніта хороші слова.

Левченко "не має жодних претензій до футболіста Ракицького", але не погоджується, що футбол повинен бути поза політикою.

У меня нет никаких претензий к футболисту Ракицкому. Я уверен- он сильный защитник. Но в данной ситуации мне абсолютно понятно, как строится сборная Украины. И в ней нет места Ракицкому. И да, футбол- это политика. Удачи Ярик- это был твой осознанный выбор. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) November 6, 2019

Натомість Зінченко тепло прокоментував повідомлення Ярослава у Інстаграм: "Легенда".

Коментатор MEGOGO Вадим Скічко, схоже, не приймає пояснень футболіста.

Футбол в не политике? ? — Вадим Скічко (@VadymSkichko) November 6, 2019

Головний редактор офіційного сайту київського Динамо Кирило Крижановський жартує про "клятих біндер", які "змусили" Ракицького покинути збірну.

Телеведуча Яніна Соколова відповіла у притаманному для себе стилі. Без коментарів...

Офіційна сторінка 30-річного гравця у Фейсбук просто палала гнівними коментарями підписників.

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