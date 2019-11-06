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"Легенда", – Зінченко та екс-гравець Шахтаря відреагували на заяву Ракицького про відхід зі збірної України

13:44 232 Читать на русском
"Легенда", – Зінченко та екс-гравець Шахтаря відреагували на заяву Ракицького про відхід зі збірної України
Ярослав Ракицький / фото: ФК Зеніт

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко та екс-захисник Шахтаря Іван Ордець не залишились осторонь заяви Ярослава Ракицького про завершення виступів за національну команду.

Олександр Зінченко та Іван Ордець однаково відреагували на допис Ярослава Ракицького про припинення виступів за збірну України в Instagram.

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Обидва гравці написали в коментарях "Легенда", доповнивши різними емодзі. Додамо, що пост також лайкнув гравець Шахтаря Євген Коноплянка.

Нагадаємо, Ракицький вранці 6 листопада оголосив про завершення кар'єри у складі збірної України. Ярослав виступав за Шахтар з 2009 по 2019 роки, поки не перейшов до російського Зеніта. З того часу захисника не викликають до складу збірної України, за яку він зіграв 54 матчі та відзначився 4 забитими голами.

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Євген Коноплянка Євген Коноплянка Іван Ордець Іван Ордець Україна Україна Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
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