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Ракицький оголосив про завершення кар'єри в збірній України: "Великий футбол став великою політикою"

10:17 7751 Читать на русском
Ракицький оголосив про завершення кар'єри в збірній України: "Великий футбол став великою політикою"
Ярослав Ракицький / фото: ФК Зеніт

Захисник Зеніта Ярослав Ракицький завершив виступи за збірну України.

"Вітаю збірну України з виходом на Євро-2020, бажаю успіхів. Хлопці ви молодці, гра класна! 10 років тому я дебютував за головну команду, а сьогодні говорю "до побачення". Я йду зі збірної України. Я чекав на виклик у команду протягом усього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду. Не навичками футбольної майстерності ви апелюєте. Футбол поза політикою?

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Для мене було честю захищати збірну своєї країни, честь перемагати і доводити силу Українців. Честь представляти кольори свого прапора на міжнародній арені.
Спасибі всім хто підтримував, і тим хто не підтримував, Ви заряджали бути ще сильнішим. Я завжди бився на футбольному полі за перемогу для України! Бажаю тільки золотих нагород! Дякую!" – зазначив Ракицький у своєму Instagram.

Нагадаємо, Ракицький виступав за Шахтар з 2009 по 2019 роки, поки не перейшов до російського Зеніта. З того часу захисника не викликають до складу збірної України, за яку він зіграв 54 матчі та відзначився 4 забитими голами.

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Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!

Допис, поширений Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

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