Ракицький оголосив про завершення кар'єри в збірній України: "Великий футбол став великою політикою"

Захисник Зеніта Ярослав Ракицький завершив виступи за збірну України.

"Вітаю збірну України з виходом на Євро-2020, бажаю успіхів. Хлопці ви молодці, гра класна! 10 років тому я дебютував за головну команду, а сьогодні говорю "до побачення". Я йду зі збірної України. Я чекав на виклик у команду протягом усього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду. Не навичками футбольної майстерності ви апелюєте. Футбол поза політикою?

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Для мене було честю захищати збірну своєї країни, честь перемагати і доводити силу Українців. Честь представляти кольори свого прапора на міжнародній арені.

Спасибі всім хто підтримував, і тим хто не підтримував, Ви заряджали бути ще сильнішим. Я завжди бився на футбольному полі за перемогу для України! Бажаю тільки золотих нагород! Дякую!" – зазначив Ракицький у своєму Instagram.

Нагадаємо, Ракицький виступав за Шахтар з 2009 по 2019 роки, поки не перейшов до російського Зеніта. З того часу захисника не викликають до складу збірної України, за яку він зіграв 54 матчі та відзначився 4 забитими голами.

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