Севілья спробує підписати Ракітіча – заява хорвата надихнула андалусійців

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч може продовжити тішити прихильників чемпіонату Іспанії.

Севілья намагатиметься домовитись з Барселоною щодо переходу Івана Ракітіча під час літнього трансферного вікна, повідомляє Mundo Deportivo.

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Нещодавно 32-річний хорват заявив, що хотів би повернутись до табору андалусійців. Нагадаємо, Іван приєднався до Барселони у 2014-му, перейшовши з Севільї за 18 млн євро. Чинний контракт хавбека з Барсою розрахований до літа 2021 року.

У нинішньому сезоні Прімери Ракітіч провів 21 матч, в якому відзначився трьома асистами.

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