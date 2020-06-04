Севілья спробує підписати Ракітіча – заява хорвата надихнула андалусійців

Світ — 10:49 1112
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Переговори Чигринського і АЕКа близькі до провалу – захисник невдоволений умовами щодо зарплатні
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Динамо може втретє запросити СьомінаУкраїна — 10:21 3360
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Ліга чемпіонів 2019/20: Німеччина, Португалія та Росія можуть прийняти ключові матчі включно з фіналомЛіга чемпіонів — 10:03 188
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Коронавірус у Карпатах: інфіковані 7 гравців, які хоча б раз виходили у старті в сезоні 2019/20Україна — 09:49 314
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У Чемпіоншипі зафіксували 9 випадків зараження коронавірусомАнглія — 00:15 146