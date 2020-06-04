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Севілья спробує підписати Ракітіча – заява хорвата надихнула андалусійців

11:33 221 Читать на русском
Севілья спробує підписати Ракітіча – заява хорвата надихнула андалусійців
Іван Ракітіч / Фото ФК Севілья

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч може продовжити тішити прихильників чемпіонату Іспанії.

Севілья намагатиметься домовитись з Барселоною щодо переходу Івана Ракітіча під час літнього трансферного вікна, повідомляє Mundo Deportivo.

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Нещодавно 32-річний хорват заявив, що хотів би повернутись до табору андалусійців. Нагадаємо, Іван приєднався до Барселони у 2014-му, перейшовши з Севільї за 18 млн євро. Чинний контракт хавбека з Барсою розрахований до літа 2021 року.

У нинішньому сезоні Прімери Ракітіч провів 21 матч, в якому відзначився трьома асистами.

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Теги
Іспанія Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Іван Ракітіч Іван Ракітіч Барселона Барселона Севілья Севілья Трансфери
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