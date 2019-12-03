Ракітіч зізнався, в якому клубі мріяв би ще зіграти

Хорватський півзахисник каталонської Барселони Іван Ракітіч поділився думками щодо свого майбутнього.

"Ніколи не знаєш, що може трапитись у майбутньому. Я планую продовжувати виступати за Барселону, але в першу чергу я хочу грати. Думаю, я можу ще багато чого дати команді. Атлетіко? Подивимося, як все буде. Це відмінна команда, яка бореться за перемогу у всіх турнірах. Я теж хочу битися за всі трофеї.

Мончі оцінив імовірність повернення Ракітіча з Барселони в Севілью

Чи повернусь я у Севілью? Грати на стадіоні Санчес Пісхуан – це найпрекрасніше почуття для футболіста. Подивимось. Коли прийде час говорити про це, я скажу. Всі й так знають, що я буду радий повернутися в цей клуб. З кожним роком Севілья стає лише сильнішою, це наповнює мене гордістю. Мрію одного разу знову одягнути футболку цього клубу", – цитує Ракітіча видання Cadena Ser.

Нагадаємо, Ракітіч перейшов у Барселону саме з Севільї, у складі якої провів три сезони і встиг стати тріумфатором Ліги Європи-2013/14. Через відсутність ігрової практики хорват планує покинути Барселону у зимове трансферне вікно.

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