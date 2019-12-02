Ганьба Буффона, Мессі не по зубах Сімеоне, екс-"скаузер" карає Сіті, одноокий фін зупинив Баварію – огляд вікенду

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з європейських топ-ліг за останні дні. Зміна влади у Серії А, чергова невдача Манчестер Сіті, заочна боротьба Мессі та ван Дейка перед паризькою церемонією – в нашому матеріалі.

1. "Золотий м'яч" створений для Мессі, а Барса не по зубах Сімеоне. 16-та спроба аргентинського коуча переграти "блаугранас" у Прімері провалилася. Атлетіко видав суперінтенсивний старт поєдинку, але ставка на швидкий гол не спрацювала (овації тер Штегену). Барселона поступово прийшла до тями, вирівняла гру, а на останніх хвилинах оформила перемогу. Різницю зробив, звичайно ж, найкращий гравець сучасності – Мессі обігрався з Суаресом і не залишив шансів Облаку. Чистий клас. GOAT повернув Барсу на вершину Ла Ліги (У Реала стільки ж очок), а сам Лео тримає курс на Париж, де йому вручать шостий "Золотий м'яч". Переможний гол на Ванда Метрополітано у кольорах Каталонії – ідеальний варіант нагадати про свою велич.

Атлетіко – Барселона: "золотий" м'яч Мессі у нічийному матчі, Суарес – старший лейтенант Лео, а тер Штеген – голкіпер №1

2. ТАА на ВВД – 3 очки в кишені. Вірджил ван Дейк відчайдушно намагається відповідати рівню свого конкурента в боротьбі за Ballon D'or. Майже вдається. Дубль нідерландця зі стандартів приніс Ліверпулю перемогу в матчі з Брайтоном. Схема "скаузерів" проста – чудові подачі Александера-Арнольда. Аліссон також вирішив підготуватися до сьогоднішньої церемонії належним чином і заробив дивне вилучення. Що ж, тепер у бразильського кіпера буде час обмити свої нагороди – мерсисайдське дербі він пропустить. 11 очок гандикапу перед Ман Сіті, можна подумати й про себе.

3. За Ліверпуль грає все, щастить навіть його колишнім. Манчестер Сіті після невиразної гри проти Шахтаря видав ще один посередній матч, подарувавши нічию Ньюкаслу. Звична картина: прекрасний виступ де Брюйне з феноменальним голом, дике марнотратство Жезуса, який не здатен компенсувати втрату Агуеро, надмірна кількість навісів і традиційні проблеми проти компактної оборони "сорок" з 5 захисниками. "Містяни" все одно могли здобути позитивний результат, якби не гармата екс-гравця Ліверпуля Джонджо Шелві. До слова про колишніх "скаузерів" – Брендан Роджерс цього вікенду вирвав перемогу над Евертоном на 4-й компенсованій хвилині за допомогою VAR. Лестер продовжив виграшну серію в АПЛ до 6 матчів і закріпився на другому місці.

4. Легенда чи посміховисько? Джанлуїджі Буффон вперше за місяць вийшов у старті Ювентуса і зганьбився проти Сассуоло. Спершу Жеремі Бога ефектним парашутиком просто не помітив знаменитість у воротах, а потім сам Джіджі припустився жахливої помилки, не зумівши впоратися з ударом Капуто. До речі, на іншому кінці поля зірок Юве зупиняв юний голкіпер Тураті, який ще не народився, коли Буффон вже грав за збірну. Фейли легенди коштували Ювентусу перемоги та лідерства в Серії А. На Апеннінах відбулася зміна влади – на трон піднявся Інтер. У "нерадзуррі" відмінний графік ("йдуть на 102 очки", – наляканий Tuttosport), а можливий він завдяки формі Лукаку та Мартінеса. Цього вікенду дублем вистрелив Лаутаро – у нього 12 голів у 12 матчах за останні 2 місяці в клубі. Вражає.

5. Одноокий фін і реактивний ямаєць завершили медовий місяць Баварії та Фліка. Перші 4 матчі після відставки Ковачів мюнхенці виграли із загальним рахунком 16:0, п'ята гра – домашня поразка від Байєра. Фліка не критикують за цю невдачу та падіння на 4 місце, а навпаки підбадьорюють компліментами (зокрема легендарний Юпп Хайнкес, який консультує Гансі). Це логічно: Баварія господарювала біля чужих воріт, але підвела реалізація. 3 влучання у каркас, 10 сейвів Градецкі. Лукаш став героєм – у першому таймі загубив одну контактну лінзу й 20 хвилин рятував Леверкузен з одним оком. Не варто перехвалювати і Байєр, адже успіх на Альянц-Арені команда здобула зовсім не в рамках концепції Петера Боса (зізнавався, що в цьому сезоні його хлопців ніхто так не возив), а контратаками Леона Бейлі.

6. 14 місце, призначення "Особливого", два матчі, 5 місце. Магія Моурінью пояснюється щільністю пелотону в АПЛ. Поки інші буксували (Сульшере, привіт; Емері, бувай), Тоттенхем здолав двох середняків – цього разу зліг Борнмут. Португальцю вже можна дякувати за відродження Аллі (дубль у суботу) та яскравість Сона (два асисти на ворота "вишень"), але з дифірамбами треба зачекати. Тоттенхем взяв за правило вимикатися, коли справу зроблено. 3:0 з Борнмутом перетворилися в 3:2. Не все так веселково, а попереду виїзд на Олд Траффорд. Повернення Моурінью в "театр мрій" страшно інтригує, нехай МЮ і слабкий.

7. Рим побачить Лігу чемпіонів, Іммобіле тримає Фонсеку позаду. Лаціо та Рома знову синхронно виграли свої матчі. "Орли" взагалі не мають інших опцій, коли в складі грандіозний Чіро. Він не йде з поля без гола в 9 матчах Серії А поспіль. Іммобіле – найкращий бомбардир цього сезону в топ-чемпіонатах (17 м'ячів). З його бомбардирським талантом не впорався й Удінезе – дубль Чіро, розгром і третє місце для Лаціо. Рома йде слідом у турнірній таблиці після вдалого виїзду до Верони, де голом відзначив повернення після травми Мхітарян. Коротко згадаємо про кризу Наполі: ейфорія після нічиєї з Ліверпулем швидко вивітрилася, єврокубки віддаляються, президент не думає зменшувати штрафи, а Карло Анчелотті скасовує вихідний для розбору польотів за підсумками поразки від Болоньї.

Ciro Immobile for Lazio this season

































17 goals in 14 games pic.twitter.com/PJBpn12Nhn — Matty Lewis (@MattyLewis11) December 1, 2019

8. Нелогічне лондонське дербі з Ярмоленком і емоційним дебютантом. Вест Хем мав продовжити безвиграшну серію до 8 турів, але Фортуна всміхнулася Мануелю Пеллегріні. Челсі ще в першому таймі напрацював на розгром "молотобійців", однак 33-річний Девід Мартін відмовився пропускати в дебютному матчі АПЛ і здійснив 6 сейвів. Такий героїзм окупився – Вест Хем знайшов свій шанс і відстояв позитивний рахунок з допомогою Андрія Ярмоленка, який з'явився на заміну. Мартін після фінального свистка зі сльозами на очах побіг святкувати до батька. А Челсі вже мусить поглядати за спину – місце в ЛЧ несподівано під загрозою.

Челсі – Вест Хем: Ярмоленко у незвичній ролі, 33-річний дебютант АПЛ плаче з батьком, або У Лемпарда такого ще не було

9. Емболо та Вернер на чолі своїх стад захоплюють Бундеслігу. Борусія Д зіпсувала Юргену Клінсманну повернення в німецький футбол – голів Санчо та Азара вистачило, щоб витримати проти Герти тайм у меншості через вилучення Хуммельса. Втім, BVB лише п'ята в таблиці, поруч з Баварією. А за перше місце б'ються Гладбах і Лейпциг. Брель Емболо потягнув "жеребців" за собою в поєдинку з Фрайбургом і оформив дубль+асист. Тімо Вернер зробив результат для "биків" голом та асистом на ворота Падерборна. У німецького форварда 18 результативних дій у 13 турах – він найефективніший гравець чемпіонату. От тільки РБ програє одне очко Борусії М.

10. Шахов підіймається з дна, Маліновський у сантиметрах від дебютного гола. Позитивним видався вікенд для українських легіонерів у Серії А. Євген Шахов створив переможний гол Лечче проти Фіорентини, простріливши на порожні ворота партнеру. Це перша з вересня та третя загалом звитяга "джаллороссі" у чемпіонаті – команда піднялася на 15 місце. Аталанта також перервала невдалу серію з 4 матчів і повернулася в боротьбу за топ-4. Руслан Маліновський отримав ігрові хвилини від тренера та долучився до розгрому Брешії: передгольовий пас і удар у стійку. Можна сподіватися, що Джан П'єро Гасперіні продовжить довіряти хавбеку збірної України.

Ярмоленко гостинно зустрів Моурінью, антирекорд Гвардіоли, різні Реал і Барса, божевілля в Бундеслізі – огляд вікенду