Мончі оцінив імовірність повернення Ракітіча з Барселони в Севілью

Генеральний директор Севільї Рамон Мончі не захотів говорити про трансферні плани команди.

"Зараз це дуже складно, адже у нього є контракт з Барселоною. Він не втратив прихильність до нашого клубу, але на сьогоднішній день повернення малоймовірне.

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До відкриття трансферного вікна ще потрібно провести сім матчів. Ми з головним тренером подумаємо над підсиленням. Реальність така, що великі інвестиції зовсім не гарантують вам такий же результат", – цитує Мончі Mundo Deportivo.

До слова, Ракітіч перейшов у Барселону саме з Севільї, у складі якої провів три сезони і встиг стати тріумфатором Ліги Європи-2013/14.

Нагадаємо, Іван Ракітіч через відсутність ігрової практики планує покинути Барселону у зимове трансферне вікно. Причиною такого рішення є втрата хорватом гарантованого місця у стартовому складі команди Вальверде.

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Чинна угода 31-річного хавбека з "блаугранас" розрахована до літа 2021 року. Влітку хорват міг перейти у Ювентус, однак в останній момент угода між клубами зірвалась.