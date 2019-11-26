toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мончі оцінив імовірність повернення Ракітіча з Барселони в Севілью

17:10 293 Читать на русском
Мончі оцінив імовірність повернення Ракітіча з Барселони в Севілью
Іван Ракітіч / фото із соцмереж

Генеральний директор Севільї Рамон Мончі не захотів говорити про трансферні плани команди.

"Зараз це дуже складно, адже у нього є контракт з Барселоною. Він не втратив прихильність до нашого клубу, але на сьогоднішній день повернення малоймовірне.

Вальверде – про відсутність Ракітіча у складі: Не думаю про його відхід з Барселони

До відкриття трансферного вікна ще потрібно провести сім матчів. Ми з головним тренером подумаємо над підсиленням. Реальність така, що великі інвестиції зовсім не гарантують вам такий же результат", – цитує Мончі Mundo Deportivo.

До слова, Ракітіч перейшов у Барселону саме з Севільї, у складі якої провів три сезони і встиг стати тріумфатором Ліги Європи-2013/14.

Нагадаємо, Іван Ракітіч через відсутність ігрової практики планує покинути Барселону у зимове трансферне вікно. Причиною такого рішення є втрата хорватом гарантованого місця у стартовому складі команди Вальверде.

Відчуваю те саме, що й донька, у якої відбирають іграшку, – Ракітіч сумує без футболу

Чинна угода 31-річного хавбека з "блаугранас" розрахована до літа 2021 року. Влітку хорват міг перейти у Ювентус, однак в останній момент угода між клубами зірвалась.

blog_ava
Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
Теги
Барселона Барселона Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Рамон Мончі Іван Ракітіч Іван Ракітіч Севілья Севілья Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
2
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук