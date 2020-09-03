"Я приїхав у команду переможців. Ви можете очікувати від мене максимальної віддачі. Я не просто так приїхав, мені відомо, що таке грати в чемпіонській команді.

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Наступний крок – успішний виступ у Ла Лізі і Лізі чемпіонів. З нетерпінням чекаю початку сезону. Я повернувся, щоб продовжувати творити історію ще багато років", – цитує Ракітіча офіційний сайт Севільї.

Нагадаємо, андалусійці заплатили Барсі за 32-річного хорвата 1,5 млн євро, ще 9 млн передбачені бонусами.

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