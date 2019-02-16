Ракітіч та Барселона проведуть перемовини щодо продовження контракту

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч може підписати нову угоду з клубом. Сторони сядуть за стіл переговорів по завершенні сезону 2018/19.

Майбутнє Івана Ракітіча в Барселоні наразі оповите туманом. Попри чутки про відхід хорвата "блаугранас" планують розпочати з Ракітічем перемовини щодо підписання нового контракту. Проте це станеться вже після завершення поточного сезону, інформує Marca.

Челсі прийме Манчестер Юнайтед, Мілан проти невтішної серії в Бергамо та ще один шанс Зінченка: топ-5 матчів євровікенду

Контракт Ракітіча чинний до літа 2021 року. Раніше 30-річний хорват був поставлений перед фактом, що Барселона не зможе підвищити йому зарплатню у зв'язку з обмеженими можливостями клубу. В той же час півзахисник отримав солідну фінансову пропозицію від ПСЖ.

Підписання нового контракту з Ернесто Вальверде є хорошим сигналом для Ракітіча, адже тренер довіряє місце в основі віце-чемпіону світу-2018 та був проти відходу хорвата минулого літа. Сам хавбек раніше також висловив бажання залишитись у Барселоні.

В поточному сезоні в активі Ракітіча 22 поєдинки в Ла Лізі та 2 забиті м'ячі.