"Сьогодні був цікавий матч – обидві команди грали в агресивний футбол. Було багато довгих передач, причому від обох команд. Оболонь створила нам багато проблем, хоча рахунок міг бути і 5:0, оскільки ми мали велику кількість гольових моментів, багато стандартів.

Історичний дубль Ярмоленка після камбеку в Динамо у відеоогляді матчу з Оболонню – 4:2

Повторюся, Оболонь добре підійшла до сьогоднішнього матчу. Можливо, десь наші гравці почувалися розслаблено, але, в принципі, все добре – я задоволений результатом та здобутими трьома очками. У Оболоні хороша команда, завжди грає вдома непогано, і сьогодні вони прагнули нас перемогти.

Хто більше винен у трьох пропущених голах в останніх двох матчах? У мене претензії і до захисників, і до Бущана", – цитує Луческу офіційний сайт киян.

Нагадаємо, Динамо після перемоги над Оболонню з 6-ма очками очолило турнірну таблицю УПЛ.

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