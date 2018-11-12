Рафінья вперше за 3 роки викликаний до збірної Бразилії – він і ще двоє замінять травмованих зірок "селесао"

У складі збірної Бразилії відбулися зміни через травми раніше викликаних гравців. Зокрема, виклик до національної команди отримав вінгер Барселони Рафінья Алькантара.

Троє нових гравців прибудуть у розташування команди перед найближчими поєдинками збірної Бразилії. Про це повідомляє офіційний сайт Бразильської конфедерації футболу.

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До національної команди через ушкодження не змогли прибути гравці мадридського Реала Марсело та Каземіро, а також атакувальний хавбек Барселони Філіппе Коутінью.

Замість Марсело виклик отримав оборонець Ювентуса Алекс Сандро. Місце Каземіро займе півзахисник китайського Бейцзін Гоань Ренато Аугусто, а Коутінью замінить його партнер по іспанській Барселоні Рафінья. Відзначимо, що останнього не викликали до збірної з 2015 року.

У паузу, пов'язану з матчами збірних, бразильці запланували два спаринги: 16 листопада вони зіграють проти збірної Уругваю, а 20-го поміряються силами з камерунцями.