Ляказетт не зможе допомогти збірній Франції – на його місце викликаний дебютант

Збірна Франції перед матчем у Лізі націй проти національної команди Нідерландів продовжує втрачати форвардів. Стало відомо, що "триколірним" не допоможе нападник лондонського Арсенала Александр Ляказетт.

Ляказетт отримав травму й не зіграє у найближчих поєдинках французької збірної, повідомляє Goal.com.

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За інформацією видання, замість форварда Арсенала головний тренер команди Дідьє Дешам викликав нападника менхенгладбаської Борусії Алассана Плеа. 25-річний вихованець Ліона має шанс дебютувати за головну команду країни або в матчі Ліги націй проти Нідерландів, або в спарингу з уругвайцями.

Раніше Плеа виступав лише за юнацькі та молодіжну збірні Франції. У сезоні 2018/19 нападник провів 11 матчів у Бундеслізі, в яких забив 8 м'ячів і зробив 3 асисти. Цікаво, що Александр Ляказетт повинен був замінити в збірній іншого травмованого – форварда Манчестер Юнайтед Антоні Мартіаля.