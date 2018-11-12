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Ляказетт не зможе допомогти збірній Франції – на його місце викликаний дебютант

19:35 217 Читать на русском
Ляказетт не зможе допомогти збірній Франції – на його місце викликаний дебютант
Алассан Плеа / фото із соцмереж

Збірна Франції перед матчем у Лізі націй проти національної команди Нідерландів продовжує втрачати форвардів. Стало відомо, що "триколірним" не допоможе нападник лондонського Арсенала Александр Ляказетт.

Ляказетт отримав травму й не зіграє у найближчих поєдинках французької збірної, повідомляє Goal.com.

Франція оголосила список гравців на матчі проти Нідерландів та Уругваю

За інформацією видання, замість форварда Арсенала головний тренер команди Дідьє Дешам викликав нападника менхенгладбаської Борусії Алассана Плеа. 25-річний вихованець Ліона має шанс дебютувати за головну команду країни або в матчі Ліги націй проти Нідерландів, або в спарингу з уругвайцями.

Раніше Плеа виступав лише за юнацькі та молодіжну збірні Франції. У сезоні 2018/19 нападник провів 11 матчів у Бундеслізі, в яких забив 8 м'ячів і зробив 3 асисти. Цікаво, що Александр Ляказетт повинен був замінити в збірній іншого травмованого – форварда Манчестер Юнайтед Антоні Мартіаля.

Ліга націй5 тур

Нідерланди - Франція: П'ятниця 16 листопада 2018

Нідерланди
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Франція
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Теги
Ліга націй Нідерланди - Франція Александр Ляказетт Александр Ляказетт Алассан Плеа Алассан Плеа Франція Франція
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