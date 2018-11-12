Рафинья впервые за 3 года вызван в сборную Бразилии – он и еще двое заменят травмированных звезд "селесао"

В составе сборной Бразилии произошли изменения из-за травм ранее вызванных игроков. В частности, вызов в национальную команду получил вингер Барселоны Рафинья Алькантара.

Трое новых игроков прибудут в расположение команды перед ближайшими поединками сборной Бразилии. Об этом сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

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В национальную команду из-за повреждений не смогли прибыть игроки мадридского Реала Марсело и Каземиро, а также атакующий хавбек Барселоны Филиппе Коутиньо.

Вместо Марсело вызов получил защитник Ювентуса Алекс Сандро. Место Каземиро займет полузащитник китайского Бэйцзин Гоань Ренато Аугусто, а Коутиньо заменит его партнер по испанской Барселоне Рафинья. Отметим, что последнего не вызывали в сборную с 2015 года.

В паузу, связанную с матчами сборных, бразильцы запланировали два спарринга: 16 ноября они сыграют против сборной Уругвая, а 20-го померяются силами с камерунцами.