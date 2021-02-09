Португальський хавбек Рафінья потрапив у список літніх трансферних планів Ліверпуля, повідомляє GFFN.

Ліверпуль влітку влаштує масовий розпродаж – зірки також у зоні ризику

24-річний гравець приєднався до Лідса у жовтні, перейшовши з французького Ренна за 20 млн євро. Чинний контракт півзахисника із "павичами" розрахований до літа 2024.

У нинішньому сезоні чемпіонату Англії Рафінья встиг провести 16 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та здійснив стільки ж асистів.

"Смішний навіть на полі": Зінченко у комедії року – британська преса хвалить, а фани регочуть після Ліверпуль – Ман Сіті