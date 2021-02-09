Ліверпуль зацікавився хавбеком Лідса
00:25 - Читать на русском
Півзахисник Лідса Рафінья має шанс приміряти футболку мерсисайдців.
Португальський хавбек Рафінья потрапив у список літніх трансферних планів Ліверпуля, повідомляє GFFN.
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24-річний гравець приєднався до Лідса у жовтні, перейшовши з французького Ренна за 20 млн євро. Чинний контракт півзахисника із "павичами" розрахований до літа 2024.
У нинішньому сезоні чемпіонату Англії Рафінья встиг провести 16 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та здійснив стільки ж асистів.
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