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Рафаїлов анонсував три зимові трансфери Зорі

15:23 1928 Читать на русском
Рафаїлов анонсував три зимові трансфери Зорі
Сергій Рафаїлов / фото: ФК Зоря

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів про майбутнє підсилення луганського клубу.

"Вже на збір в Запоріжжі приїдуть три гравці. Поки що назву лише їхні національності. Перший з них – бразилець, другий – латвієць, який довгий час грав за межами Латвії, і є вихованцем одного з німецьких клубів, а третій – камерунець, який довгий час грав в Португалії.

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До речі, цього камерунця ми хотіли запросити ще влітку, але не змогли домовитися. Зараз всі нюанси улагоджені. Є деякі проблеми з документами, але я думаю, що ми з усім впораємося. Ці три гравці дуже близькі до підписання контрактів з нами. Вони пройдуть тут медобстеження, потренуються разом з командою і звідси полетять із Зорею в Туреччину. Якості цих футболістів вивчені головним тренером, і він хотів би їх бачити в команді.

Також до Туреччини приїдуть ще кілька футболістів. Про кількість поки що не скажу точно. Якщо брати цих трьох футболістів і враховувати тих, хто приїде до Туреччини, то звідти візьмемо максимум, одного-двох гравців. Має піти більше футболістів від нас зараз, ніж прийде. Таким чином, наші придбання складуть 4-5 чоловік", – поділився Рафаїлов у коментарі прес-службі Зорі.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Зоря Зоря Сергій Рафаїлов
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