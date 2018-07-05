Рафаїлов: Зоря судитиметься з телеканалом Футбол

Генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов розповів нові подробиці конфлікту між клубом і телеканалами Футбол 1/2.

"Не знаю, чи можна це назвати конфліктом. Великою мірою це різні погляди на те, як потрібно висвітлювати український футбол. Тут повинен висвітлюватися футбол усієї України, а не лише Шахтаря. Якщо це український канал, то потрібно більше часу виділяти футболу країни загалом. Я не маю нічого проти того, що в Шахтаря буде власний канал, але коли ви позиціонуєте себе як всеукраїнський канал, а більшу частину часу говорите про Шахтар, то це неправильно.

"У Гітлера рупором був Геббельс. Канали "Футбол 1/2" є рупорами Шахтаря". Коментарі, від яких бомбить в обох сторін головного конфлікту весняної УПЛ

Стосовно рішення КДК, то вчора ввечері ми його отримали. У рішенні написано, що немає доказів того, що Юрій Вернидуб порушив якісь етичні чи футбольні норми. Якщо говорити мовою юристів, то він повністю виправданий. Ми будемо звертатися до судових органів, але тут процедура дуже складна і вона затягується. Згідно з процедурою, ми відправили запит телеканалу Футбол про те, щоб нам надали запис передачі, але нам відмовили. Далі ми звернулися до Нацради. Зараз готуємо матеріали та подамо до суду", – розповів Рафаїлов в інтерв'ю офіційному сайту Зорі.

Нагадаємо, після матчу 30 туру УПЛ Шахтар – Зоря, який завершився поразкою луганців, Вернидуб заявив, що телеканали Футбол 1/2 є рупорами Шахтаря. Генеральний директор телеканалів Олександр Денисов в свою чергу заявив, що на вказані дії Вернидуба буде подано скаргу. Пізніше стало відомо, що КДК ФФУ може оштрафувати Вернидуба на 100 тисяч гривень за його висловлювання.