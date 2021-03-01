Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов не втратив нагоди підколоти головного тренера Шахтаря Луїша Каштру після поразки "гірників" від луганського клубу.

"Тепер, думаю більше не буде питань, чому Каштру не потрапив у число номінанті на звання найкращого тренера України", – написав Рафаїлов у своєму Facebook.

Шахтар – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Зазначимо, що колишній генеральний директор Зорі залишив це повідомлення після мінімальної перемоги луганців над Шахтарем у матчі 16-го туру УПЛ.

Нагадаємо, минулого місяця португальський фахівець не потрапив до трійки номінантів на звання найкращого тренера за версією УАФ. Переможцем став Віктор Скрипник, на нагороду також претендували Мірча Луческу та Олександр Рябоконь.

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