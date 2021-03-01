Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов не утратил возможности подколоть главного тренера Шахтера Луиша Каштру после поражения "горняков" от луганского клуба.

"Теперь, думаю больше не будет вопросов, почему Каштру не попал в число номинантов на звание лучшего тренера Украины", – написал Рафаилов в своем Facebook.

Шахтер – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча

Отметим, что бывший генеральный директор Зари оставил это сообщение после минимальной победы луганчан над Шахтером в матче 16-го тура УПЛ.

Напомним, в прошлом месяце португальский специалист не попал в тройку номинантов на звание лучшего тренера по версии УАФ. Победителем стал Виктор Скрипник, на награду также претендовали Мирча Луческу и Александр Рябоконь.

Заря в меньшинстве обыграла Шахтер в зрелищном матче тура – сработала замена Скрипника, первое поражение Каштру в УПЛ