Рафа Маркес завершив кар'єру

Легендарний мексиканський оборонець Рафа Маркес вирішив повісити бутси на цвях. 39-річний центральний захисник оголосив про завершення кар'єри.

"Думаю, що я буду насолоджуватися вільним часом. 22 роки безперевного футболу. Тепер я завершую кар'єру. Звісно, моє майбутнє буде пов'язане з футболом", – цитує Маркеса Sopitas.

ЧС-2018: Маркес – перший футболіст в історії, який був капітаном на п'яти чемпіонатах світу

На ЧС-2018 захисник провів 3 поєдинки. Раніше ветеран заявляв, що Мундіаль у Росії буде останнім чемпіонатом світу в його кар'єрі.

Рафаель Маркес є вихованцем Атласа з Гвадалахари. Також він грав за французький Монако, іспанську Барселону, Нью-Йорк Ред Булз, Леон, італійську Верону. Останні 2,5 роки він провів у рідному клубі. За збірну Мексики Маркес дебютував у 1997 році та провів за "Триколор" 146 поєдинків, у яких забив 19 м'ячів.

За період ігрової кар'єри Рафа Маркес здобув 18 командних трофеїв, серед яких 6 чемпіонських титулів у різних країнах і 2 кубки Ліги чемпіонів.