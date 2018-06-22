Маркес: Це точно буде мій останній чемпіонат світу

Мексиканський захисник Рафа Маркес поділився враженнями від перемоги над Німеччиною.

"Це точно буде мій останній чемпіонат світу, так що я щасливий, що він так для мене почався.

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Звичайно, особисті рекорди – це чудово, але важливіше вписати ім'я команди в історію на цьому турнірі. Я намагався не думати, що це мій п'ятий чемпіонат світу, я думав, як допомогти команді.

Звичайно, це дуже важливий тріумф для нашої збірної, історична перемога. Це велика перемога, відмінний результат, ми їм дуже задоволені. Але треба йти крок за кроком і готуватися до наступних ігор.

Ми хочемо стати першими в нашій групі, але розуміємо, що просто нам не буде. Для нас, як для гравців, виступати за збірну – це одна з найважливіших речей у житті", – передає слова футболіста Р-Спорт.

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