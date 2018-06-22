toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Маркес: Це точно буде мій останній чемпіонат світу

18 червня 00:55 552 Читать на русском
Маркес: Це точно буде мій останній чемпіонат світу
Рафа Маркес / Фото: соціальні мережі

Мексиканський захисник Рафа Маркес поділився враженнями від перемоги над Німеччиною.

"Це точно буде мій останній чемпіонат світу, так що я щасливий, що він так для мене почався.

Німеччина – Мексика – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Звичайно, особисті рекорди – це чудово, але важливіше вписати ім'я команди в історію на цьому турнірі. Я намагався не думати, що це мій п'ятий чемпіонат світу, я думав, як допомогти команді.

Звичайно, це дуже важливий тріумф для нашої збірної, історична перемога. Це велика перемога, відмінний результат, ми їм дуже задоволені. Але треба йти крок за кроком і готуватися до наступних ігор.

Ми хочемо стати першими в нашій групі, але розуміємо, що просто нам не буде. Для нас, як для гравців, виступати за збірну – це одна з найважливіших речей у житті", – передає слова футболіста Р-Спорт.

ЧС-2018 Німеччина – Мексика: сексуальний футбол, повне фіаско Льова і заявка на сенсацію турніру

ЧС-2018 1 тур

Німеччина - Мексика: Неділя 17 червня 2018

Німеччина
Матч завершено
0 : 1
Мексика
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Мексика Мексика Німеччина - Мексика Рафа Маркес Рафа Маркес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар попрощався зі Срною
    Україна — 16:041499 Шахтар попрощався зі Срною
1
год
:
29
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук