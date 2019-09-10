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Рабйо виграв у ПСЖ суд на кругленьку суму

22:27 415 Читать на русском
Рабйо виграв у ПСЖ суд на кругленьку суму
Адріен Рабйо / Reuters

Французький хавбек зміг допекти своєму колишньому клубу навіть після переходу в Ювентус.

Адріен Рабйо виграв судову справу щодо заборгованості паризького гранда, інформує L'Equipe.

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ПСЖ не виплатив своєму колишньому півзахиснику бонуси на суму 40 тисяч євро. Чемпіони Франції позбавили гравця виплат "за етику" через відкритий конфлікт у кінцівці минулого сезону. Однак суд визнав подібні дії неправомірними і зобов'язав ПСЖ розрахуватися з Рабйо.

Нагадаємо, цього літа 24-річний француз перебрався до Ювентуса на правах вільного агента.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Ювентус Ювентус Адріен Рабйо Адріен Рабйо Франція
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