Легенда ПСЖ назвав огидною кадрову політику парижан

Колишній півзахисник і тренер французького Парі Сен-Жермен Луїс Фернандес розкритикував керівництво рідного клубу за принципи комплектації команди.

"Мені трохи сумно, оскільки інші великі клуби працюють із молоддю. Зідан віддав Регілона в оренду, але не продав. Натомість ми позбавляємося від молодих гравців, вони нам не потрібні. Така політика мені незрозуміла.

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До заявки Ліги чемпіонів я б узяв воротарів Майка Меньяна та Альфонса Ареола. Чим вони завинили? А Себастьян Сібуа? Та ми вирішили за краще взяти третього воротаря, поляка з Челсі. Підстава задуматися.

Не так давно я пішов із клубу, оскільки розійшовся у поглядах із Антеро Енріке (колишнім спортивним директором ПСЖ – Футбол 24). Леонардо цього літа зателефонував мені й заявив, що для мене немає місця в структурі. Я відчуваю огиду, коли бачу, що клуб зробив із молодими гравцями", – заявив фахівець у коментарі Le Parisien.

Нагадаємо, що Луїс Фернандес провів понад 200 матчів за Парі Сен-Жермен у 70-80-х рр., а також двічі очолював парижан. Саме він відкрив Європі бразильця Роналдінью.

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