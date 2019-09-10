Рабьо выиграл у ПСЖ суд на кругленькую сумму

Французский хавбек смог доставить проблемы своему бывшему клубу даже после перехода в Ювентус.

Адриен Рабьо выиграл судебное дело о задолженности парижского гранда, информирует L'Equipe.

Легенда ПСЖ назвал отвратительной кадровую политику парижан

ПСЖ не выплатил своему бывшему полузащитнику бонусы на сумму 40 тысяч евро. Чемпионы Франции лишили игрока выплат "за этику" из-за открытого конфликта в концовке прошлого сезона. Однако суд признал подобные действия неправомерными и обязал ПСЖ рассчитаться с Рабьо.

Напомним, этим летом 24-летний француз перебрался в Ювентус на правах свободного агента.

ПСЖ провел замечательную трансферную кампанию, но из-за Неймара и Икарди рискует утонуть в скандалах