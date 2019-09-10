Рабьо выиграл у ПСЖ суд на кругленькую сумму

Сборная Украины U-21 — 22:18 272
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Украина U-21 разбила Мальту U-21 в отборе к Евро-2021: эффектные голы, интересные наработки и проблемы с психологией
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Львов официально назначил Мазяра главным тренеромУкраина — 12:36 506
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Украина – Нигерия: Шевченко объявил заявку "сине-желтых" на товарищеский матчСборная Украины — 11:55 1151
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Украина – Нигерия: Ндиди, Омеруо и еще несколько игроков пропустят товарищеский матчСборная Украины — 00:11 167
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Твіттеріада. Циганков "запалює гру", Морозюки "дають секс", а володар "Золотого м'яча" підтримав кривдника ЛунінаОвертайм — 9 сент 1549