toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - НИГЕРИЯ УКРАИНА U-21 - МАЛЬТА U-21

Рабьо выиграл у ПСЖ суд на кругленькую сумму

22:27 60 Читати українською
Рабьо выиграл у ПСЖ суд на кругленькую сумму
Адриен Рабьо / Reuters

Французский хавбек смог доставить проблемы своему бывшему клубу даже после перехода в Ювентус.

Адриен Рабьо выиграл судебное дело о задолженности парижского гранда, информирует L'Equipe.

Легенда ПСЖ назвал отвратительной кадровую политику парижан

ПСЖ не выплатил своему бывшему полузащитнику бонусы на сумму 40 тысяч евро. Чемпионы Франции лишили игрока выплат "за этику" из-за открытого конфликта в концовке прошлого сезона. Однако суд признал подобные действия неправомерными и обязал ПСЖ рассчитаться с Рабьо.

Напомним, этим летом 24-летний француз перебрался в Ювентус на правах свободного агента.

ПСЖ провел замечательную трансферную кампанию, но из-за Неймара и Икарди рискует утонуть в скандалах

blog_ava
Украина – Нигерия: анонс товарищеского матча
08:00
1649
Теги
Ювентус Ювентус Адриен Рабьо Адриен Рабьо ПСЖ ПСЖ Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Львов официально назначил Мазяра главным тренером
    Україна — 12:36506 Львов официально назначил Мазяра главным тренером
3
час
:
47
мин
США
03:00
Уругвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук