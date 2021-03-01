Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко продовжує дивувати фанатів та одноклубників. Цього разу наш легіонер на тренуванні продемонстрував дива роботи з м'ячем.

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Українець, набиваючи сферу головою, розкрутив її і довго не відпускав м'яч, практично жонглюючи ним у повітрі. Відео ефектної витівки Манчестер Сіті виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, підопічні Гвардіоли впевнено лідирують у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача на 12 очок. Зінченко у поточному сезоні провів за "містян" 18 матчів у всіх турнірах, в яких віддав одну результативну передачу.

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