Манчестер Сіті похизувався "цирковими" витівками Зінченка на тренуванні
Український легіонер "містян" Олександр Зінченко влаштував перед партнерами справжнє шоу.
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко продовжує дивувати фанатів та одноклубників. Цього разу наш легіонер на тренуванні продемонстрував дива роботи з м'ячем.
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Українець, набиваючи сферу головою, розкрутив її і довго не відпускав м'яч, практично жонглюючи ним у повітрі. Відео ефектної витівки Манчестер Сіті виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, підопічні Гвардіоли впевнено лідирують у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача на 12 очок. Зінченко у поточному сезоні провів за "містян" 18 матчів у всіх турнірах, в яких віддав одну результативну передачу.
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