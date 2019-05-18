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Пюліс не зміг вивести Мідлсбро в АПЛ та покинув команду

18 травня 00:20 655 Читать на русском
Пюліс не зміг вивести Мідлсбро в АПЛ та покинув команду
Тоні Пюліс / Мідлсбро

Відомий британський спеціаліст Тоні Пюліс більше не є головним тренером Мідлсбро.

Наставник не впорався зі своїм завданням – вивести команду у елітний дивізіон, тому клуб вирішив не продовжувати контракт з Пюлісом, повідомляє офіційний сайт Мідлсбро.

Дербі Каунті Лемпарда переміг Лідс та став другим фіналістом плей-офф Чемпіоншипу

Пюліс очолив Мідлсбро взимку 2017-го року. До цього валійський тренер працював у Крістал Пеласі, Вест Бромвічі, Сток Сіті та в багатьох інших англійських клубах.

Астон Вілла програла Вест Бромвічу в основний час, але змогла стати першим фіналістом плей-офф Чемпіоншипу

Зауважимо, що у поточному сезоні Мідлсбро посіло 7 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу, всього на 1 бал поступившись Дербі Каунті 6-ю позицією, яка дає право зіграти в плей-офф за вихід в АПЛ.

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Англія Мідлсбро Мідлсбро Тоні П'юліс Тоні Пюліс Чемпіоншип
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