Пюліс не зміг вивести Мідлсбро в АПЛ та покинув команду

Відомий британський спеціаліст Тоні Пюліс більше не є головним тренером Мідлсбро.

Наставник не впорався зі своїм завданням – вивести команду у елітний дивізіон, тому клуб вирішив не продовжувати контракт з Пюлісом, повідомляє офіційний сайт Мідлсбро.

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Пюліс очолив Мідлсбро взимку 2017-го року. До цього валійський тренер працював у Крістал Пеласі, Вест Бромвічі, Сток Сіті та в багатьох інших англійських клубах.

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Зауважимо, що у поточному сезоні Мідлсбро посіло 7 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу, всього на 1 бал поступившись Дербі Каунті 6-ю позицією, яка дає право зіграти в плей-офф за вихід в АПЛ.