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Пюлис не смог вывести Мидлсбро в АПЛ и покинул команду

18 мая 00:20 105 Читати українською
Пюлис не смог вывести Мидлсбро в АПЛ и покинул команду
Тони Пюлис / Мидлсбро

Известный британский специалист Тони Пюлис больше не является главным тренером Мидлсбро.

Наставник не справился со своей задачей – вывести команду в элитный дивизион, поэтому клуб решил не продлевать контракт с Пюлисом, сообщает официальный сайт Мидлсбро.

Дерби Каунти Лэмпарда победил Лидс и стал вторым финалистом плей-офф Чемпионшипа

Пюлис возглавил Мидлсбро зимой 2017-го года. До этого валлийский тренер работал в Кристал Пэлас, Вест Бромвиче, Сток Сити и во многих других английских клубах.

Астон Вилла проиграла Вест Бромвичу в основное время, но смогла стать первым финалистом плей-офф Чемпионшипа

Заметим, что в текущем сезоне Мидлсбро заняло 7 место в турнирной таблице Чемпионшипа, всего на 1 балл уступив 6-е место, которое дает право сыграть в плей-офф за выход в АПЛ, Дерби Каунти.

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Англия Мидлсбро Мидлсбро Тони Пьюлис Тони Пюлис Чемпионшип
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