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Астон Вілла програла Вест Бромвічу в основний час, але змогла стати першим фіналістом плей-офф Чемпіоншипу

15 травня 00:50 747 Читать на русском
Астон Вілла програла Вест Бромвічу в основний час, але змогла стати першим фіналістом плей-офф Чемпіоншипу
Астон Вілла / Reuters

Коло претендентів на путівку в АПЛ поступово звужується. Астон Вілла на характері перемогла Вест Бромвіч у серії пенальті.

Чемпіоншип. Плей-офф, 2-й матч півфіналу

Вест Бромвіч – Астон Вілла – 1:0 (3:4 після серії пенальті); перший матч – 1:2

Гол: Доусон, 29

Вилучення: Брант, 80 (Вест Бромвіч)

Перемога у домашньому матчі-відповіді не врятувала Вест Бромвіч. На 29-ій хвилині після сильного вкидання з аута голом відзначився центральний захисник Крейг Доусон. Цей м'яч залишився єдиним за всі 120 хвилин, які команди провели на полі (правила гостьового голу в турнірі немає). Слід відзначити, що Вест Бромвіч знову догравав матч у меншості – партнерів підвів капітан Кріс Брант.

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Командам довелося бити пенальті. Серія розпочалась для "дроздів" вкрай невдало – голкіпер Вілли Джед Стір відбив перші два удари господарів і забезпечив одноклубникам комфортну перевагу. Нею вирішив скористатися Альберт Адома, який запустив м'яч на кілька метрів вище воріт. Втім, цей промах так і залишився єдиним для майбутнього фіналіста – перемога у футбольній лотереї 4:3.

У фіналі Астон Вілла чекатиме переможця пари Лідс – Дербі. Другий матч між командами Б'єлси і Лемпарда відбудеться 15 травня.

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Теги
Англія Астон Вілла Астон Вілла Чемпіоншип Вест Бромвіч Вест Бромвіч
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