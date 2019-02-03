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Пюель: Програш від Манчестер Юнайтед несправедливий, ми заслужили на нічию

20:27 139 Читать на русском
Пюель: Програш від Манчестер Юнайтед несправедливий, ми заслужили на нічию
Клод Пюель / Фото: соцмережі

Наставник Лестера Клод Пюель прокоментував поразку від Манчестер Юнайтед у матчі 25 туру АПЛ.

"Це божевілля. На початку гри ми просто не вірили в свої здібності. Після пропущеного гола ми грали з настроєм. Ми можемо створювати проблеми таким суперникам, як Юнайтед.

Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Але у нас велике розчарування, тому що в другому таймі у нас було багато моментів, ми знайшли свою гру.

Нам потрібно брати відповідальність на себе. Манчестер не видав якийсь неймовірний старт, але ми не змогли підійти до цього відповідально. Ми залишалися позаду або йшли на фланг, але не грали вперед, не пресингували і не чинили тиск на суперника. За це повинно бути соромно", – цитує Пюеля ВВС.

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Лестер Сіті - Манчестер Юнайтед: Неділя 03 лютого 2019

Лестер Сіті
Матч завершено
0 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англія Клод Пюель Клод Пюель Лестер Сіті - Манчестер Юнайтед Лестер Сіті Лестер Сіті
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