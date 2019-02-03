Пюель: Програш від Манчестер Юнайтед несправедливий, ми заслужили на нічию

Наставник Лестера Клод Пюель прокоментував поразку від Манчестер Юнайтед у матчі 25 туру АПЛ.

"Це божевілля. На початку гри ми просто не вірили в свої здібності. Після пропущеного гола ми грали з настроєм. Ми можемо створювати проблеми таким суперникам, як Юнайтед.

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Але у нас велике розчарування, тому що в другому таймі у нас було багато моментів, ми знайшли свою гру.

Нам потрібно брати відповідальність на себе. Манчестер не видав якийсь неймовірний старт, але ми не змогли підійти до цього відповідально. Ми залишалися позаду або йшли на фланг, але не грали вперед, не пресингували і не чинили тиск на суперника. За це повинно бути соромно", – цитує Пюеля ВВС.

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