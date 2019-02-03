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Пюэль: Проигрыш от Манчестер Юнайтед несправедлив, мы заслужили ничью

20:27 46 Читати українською
Пюэль: Проигрыш от Манчестер Юнайтед несправедлив, мы заслужили ничью
Клод Пюэль / Фото: соцсети

Наставник Лестера Клод Пюэль прокомментировал поражение от Манчестер Юнайтед в матче 25 тура АПЛ.

"Это безумие. В начале игры мы просто не верили в свои способности. После пропущенного гола мы играли с настроем. Мы можем создавать проблемы таким соперникам, как Юнайтед.

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Но у нас большое разочарование, потому что во втором тайме у нас было много моментов, мы нашли свою игру.

Нам нужно брать ответственность на себя. Манчестер не выдал какой-то невероятный старт, но мы не смогли подойти к этому ответственно. Мы оставались позади или шли на фланг, но не играли вперед, не прессинговали и не оказывали давление на соперника. За это должно быть стыдно", – цитирует Пюэля ВВС.

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Лестер Сити - Манчестер Юнайтед: Воскресенье 03 февраля 2019

Лестер Сити
Матч окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия Клод Пюэль Клод Пюэль Лестер Сити - Манчестер Юнайтед Лестер Сити Лестер Сити
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