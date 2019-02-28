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"Пйонтек заб'є 35 голів у поточному сезоні", – президент Дженоа пророкує поляку успішну кар'єру в Мілані

00:55 103 Читать на русском
"Пйонтек заб'є 35 голів у поточному сезоні", – президент Дженоа пророкує поляку успішну кар'єру в Мілані
Кшиштоф Пйонтек / Фото ФК Мілан

Президент Дженоа Енріко Преціозі оцінив угоду з Міланом щодо продажу польського нападника Кшиштофа Пйонтека.

"Мене не дивує, що Пйонтек забиває так багато. Думаю, він добереться до відмітки у 35 голів. Я чекаю цього від нього. Інакше б я не продав його за такі гроші.

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Я розумію, що вболівальники Дженоа незадоволені угодою, але нам довелося на неї піти. Я бажаю йому лише успіху, якого він заслуговує", – цитує Преціозі Football Italia.

Нагадаємо, Мілан придбав Пйонтека за 35 млн євро під час зимового трансферного вікна.

В поточному сезоні Серії Пйонтек вже встиг провести 5 матчів у Серії А, в яких відзначився 5-ма голами.

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Теги
Дженоа Дженоа Мілан Мілан Італія Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек
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