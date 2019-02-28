"Пйонтек забьет 35 голов в текущем сезоне", – президент Дженоа предсказывает поляку успешную карьеру в Милане

Президент Дженоа Энрико Прециози оценил соглашение с Миланом относительно продажи польского нападающего Кшиштофа Пйонтека.

"Меня не удивляет, что Пйонтек забивает так много. Думаю, он доберется до отметки в 35 голов. Я жду этого от него. Иначе б я не продал его за такие деньги.

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Я понимаю, что болельщики Дженоа недовольны соглашением, но нам пришлось на него пойти. Я желаю ему только успеха, которого он заслуживает", – цитирует Прециози Football Italia.

Напомним, Милан приобрел Пйонтека за 35 млн евро во время зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Серии Пйонтек уже успел провести 5 матчей в Серии А, в которых отметился 5-ю голами.

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