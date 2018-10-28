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Пятов: Якщо з’явиться сильніший від мене воротар, залюбки поступлюсь йому місцем

21 жовтня 08:48 668 Читать на русском
Пятов: Якщо з’явиться сильніший від мене воротар, залюбки поступлюсь йому місцем
Андрій Пятов / фото: ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов розповів про своє досягнення у 400 матчів за Шахтар та назвав найкращих воротарів світу.

"Чи тягне цифра в 400 матчів на статус легенди клубу? Не знаю, не мені вирішувати. Дуже хвилююче, я ніколи не міг уявити, що зможу досягти такої позначки.

Пятов назвав найголовніший матч у кар’єрі

Найкращі воротарі? Звичайно, номер 1 – Буффон. Зараз дуже багато молодих і талановитих, їх багато в кожному клубі. Це і Де Хеа, і Льоріс – це постарше. Є молоді – Ареола, Едерсон, Аліссон, Облак мені дуже подобаються.

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Я за рекордами не женуся. Головне – давати користь клубу та збірній. Якщо з’явиться сильніший від мене воротар, залюбки поступлюсь йому місцем. Передусім хочу бути гарною людиною, кількість матчів для мене другорядна річ", – сказав Пятов в інтерв’ю клубному телебаченню.

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Шахтар Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов
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