Пятов: Если появится вратарь сильнее меня, охотно уступлю ему место

Голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал о своем достижении в 400 матчей за Шахтер и назвал лучших вратарей мира.

"Тянет ли цифра в 400 матчей на статус легенды клуба? Не знаю, не мне решать. Очень волнительно, я никогда не мог представить, что смогу достичь такой отметки.

Пятов назвал главный матч в карьере

Лучшие вратари? Конечно, номер 1 – Буффон. Сейчас очень много молодых и талантливых, их много в каждом клубе. Это и Де Хеа, и Льорис – это постарше. Есть молодые – Ареола, Эдерсон, Алиссон, Облак мне очень нравятся.

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Я за рекордами не гонюсь. Главное – приносить пользу клубу и сборной. Если появится вратарь сильнее меня, охотно уступлю ему место. Прежде всего хочу быть хорошим человеком, количество матчей для меня второстепенная вещь", – сказал Пятов в интервью клубному телевидению.