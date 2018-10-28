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Пятов назвав найголовніший матч у кар’єрі

20 жовтня 12:18 646 Читать на русском
Пятов назвав найголовніший матч у кар’єрі
Андрій Пятов / ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов розповів, який матч вважає найголовнішим у своїй кар’єрі

"У дитинстві я був кіровоградським хлопчиськом, який сидів, дивився футбол по телевізору і вболівав за збірну України. Тоді я навіть уявити не міг, що опинюся в такій великій команді і в національній збірній.

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Я ніколи не ставлю свої особисті рекорди вище команди. Для мене важливіше, що у матчі з Десною ми здобули перемогу, ніж мої 400 ігор.

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Пам'ятних матчів за Шахтар було багато. Кожна гра – це маленька історія. Звичайно ж, є один найбільш пам’ятний матч – це фінал Кубка УЄФА. Це найголовніший матч у моїй кар'єрі", – передає слова Пятова клубне телебачення ФК Шахтар.

Україна12 тур

Шахтар - Десна: П'ятниця 19 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
1 : 0
Десна
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Шахтар Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар - Десна
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