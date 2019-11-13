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Дам шанс молоді, – тренер збірної Естонії не вірить у перемогу над Україною

21:49 166 Читать на русском
Дам шанс молоді, – тренер збірної Естонії не вірить у перемогу над Україною
Карел Волайд / УАФ

Головний тренер збірної Естонії Карел Волайд на передматчевій прес-конференції поділився очікуваннями від матчу проти збірної України.

 

"Завтра я дам шанс зіграти багатьом молодим футболістам. Але вийдуть і досвідчені виконавці. Ми сподіваємося не відійти від того стилю, який обрав тренерський штаб.

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У нас є фундамент і певні завдання на матч з Україною. Звичайно, важко очікувати змістовної гри від того складу, який ми будемо вимушені виставити проти українців", – цитує наставника естонців Волайда офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, вже завтра, 14 листопада, збірна України у Запоріжжі проведе товариський матч проти збірної Естонії на стадіоні Славутич-Арена. Початок гри о 19:00 за київським часом.

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Теги
Україна Україна Збірна України Україна - Естонія Карел Волайд Карел Волайд Славутич-Арена Естонія Естонія
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